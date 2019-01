VIDEO - APR TOUBA : Baye Djily Diaw mitraille l'opposition et prédit la victoire de Macky Sall Dans un grand rassemblement tenu hier à Touba, la zone 2 de la Coalition Benno Bokk Yakaar a réaffirmé son engagement auprès du Président Macky Sall, pour le scrutin du 24 février prochain. Prenant la parole, le responsable apériste Baye Djyli Diaw a fait savoir qu'il n'a aucune crainte envers les quatre candidats de l'opposition, en l'occurrence Ousmane Sonko, Madické Niang, Idrissa Seck et Issa Sall. Pour lui, ces derniers n'ont pas la capacité de barrer la route au candidat sortant Macky Sall.

