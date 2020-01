VIDEO - APS : Yaye Fatou Ndiaye porte plainte contre le Directeur général Yaye Fatou Ndiaye du service commercial et marketing de l’Agence de presse sénégalaise (Aps), a porté plainte contre le le Directeur général Thierno Ibrahim Fall et deux autres agents, pour « coups de blessure volontaires, violences et voies de fait ».

Rédigé par leral.net le Vendredi 31 Janvier 2020 à 09:51

Dans le cadre de l’installation de la nouvelle société APS SN, le Dg avait entrepris la réorganisation du service et la mutation de certains nombres d’agents dont Mme Ndiaye. Et le 28 janvier, deux agents et d’autres personnes étrangères, ont fait irruption dans le bureau de la dame en lui demandant de quitter les lieux. Ce que refusa Yaye Fatou Ndiaye. Elle sera rudoyée par ces hommes, lui causant une invalidité de cinq (5) jours.



