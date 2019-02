VIDEO - Abdoulaye Sow, responsable politique Apr à Kaffrine: " Macky Sall a fait mieux que Senghor, Diouf et Wade"

Le conseiller spécial du Président, Abdoulaye Sow soutient que le candidat sortant, Macky Sall a fait mieux que ses prédécesseurs à la tête de la magistrature suprême. " Macky Sall a fait mieux que les Présidents Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf et Abdoulaye Wade", a fait savoir le responsable de la majorité présidentielle à Kaffrine lors du meeting du candidat Macky Sall, ce jeudi 14 février.



Dans le même ordre d'idées, Abdoulaye Sow a fait une comparaison entre les bilans de Macky Sall et Abdoulaye Wade dans le cadre des financements au niveau de la région de Kaffrine. Selon lui, "sous Abdoulaye wade, le financement était de 75 millions de FCfa dans la région de Kaffrine. Avec Macky Sall, nous sommes à 175 millions", a informé M. Sow, sous les applaudissements de militants venus de partout du département de Kaffrine pour assister le meeting.















Cheikh Makhfou Diop (envoyé spécial)

