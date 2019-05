VIDEO - Aberta Diatta, Miss Sénégal : "L'Afrique n'est pas un continent pauvre. Les jeunes doivent..."

Rédigé par leral.net le Mercredi 8 Mai 2019 à 13:02 | | 0 commentaire(s)|

Alberta Diatta conseille aux jeunes de ne pas baisser les bras dans la recherche d'emplois. D'après la reine beauté 2019, l'Afrique n'est pas un continent pauvre. "Ils trouveront du travail. Je leur demande juste de trouver le métier de leur choix et de l'exercer dans la dignité", a-t-elle affirmée au micro de Leral Tv en marge du "ndogou" organisé hier mercredi, par l'ambassadeur de la France au Sénégal. Par ailleurs, Alberta Diatta a annoncé son souhait d'organiser elle aussi, un "ndogou" dans sa Casamance natale, pour perpétuer le dialogue islamo-chrétien. Ainsi, elle a sollicité le soutien de toutes les autorités, plus particulièrement celui du maire de Ziguinchor Abdoulaye Baldé, et de son collègue de Diembéreng, Tombong Guèye.