VIDEO - Accident: Un conducteur de moto Jakarta sous les roues d'un camion ! ( Ames sensibless'abstenir)

Un choc d’une rare violence s’est déroulé au croisement SOM près du lycée Malick Sy, l’un des endroits les plus accidentogène de la capitale du rail. Un conducteur de moto jakarta venant du côté de Som s’est engagé sur la route au mauvais moment, voulant éviter un véhicule venant de Dakar, il s’est retrouvé nez à nez avec un gros camion qui a traîné le conducteur et son engin sur plus d’une centaine de mètres sur la chaussée avant de s’arrêter. Selon les témoins de la scène, le conducteur de Jakarta qui a été déposé à l’hopital Hamadou Sakhir Ndiégène, a quitté le lieu du drame, dans un très état critique.

Rédigé par leral.net le Vendredi 13 Juillet 2018 à 15:46 | | 0 commentaire(s)|