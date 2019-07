Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici VIDEO - Accointances supposées avec le régime, Assane Diouf dément: « jamais ne discuterai avec ces gens de l’Apr, je préfère mourir » Rédigé par leral.net le Lundi 1 Juillet 2019 à 15:48 | | 1 commentaire(s)| Assane Diouf a formellement démenti les allégations faisant état d’un rapprochement entre des membres de l’Alliance pour la République (Apr) et lui.

« Je n’ai jamais discuté ces gens de l’Apr, jamais je ne discuterai avec eux, je préfère mourir », a dit Assane Diouf dans une nouvelle vidéo.

Ce qu’on qualifie d’insulteur public numéro 1, n’a pas varié dans le discours, ni le ton. « Refusez d’être manipulés. Ces gens sont des voleurs », a-t-il martelé, avant d’inviter les sénégalais à se mobiliser davantage à propos du scandale du pétrole et du gaz.

« J’ai vu la manifestation de vendredi dernier, c’est bien, mais ce combat n’est pas le combat d’un seul jour. Refusez d’être embrigadés. Sortez tous les jours et manifestez. Cet argent du pétrole est votre argent », a-t-il encore demandé aux sénégalais.

Aux autorités il, lance : « respectez le Sénégal et les sénégalais ».



Accueil Envoyer à un ami Partager