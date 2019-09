Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici VIDEO - Accusé de manque de soutien à Taïb Socé: Ses détracteurs renvoyés à son titre musical « Womatt Mbam » Rédigé par leral.net le Vendredi 20 Septembre 2019 à 05:51 | | 0 commentaire(s)| Le Sénégal est un beau pays où ceux qui la gâchette facile, tirent sur tout ce bouge. L’affaire du téléthon des Imams, dirigée par Iran Ndao, Oustaz Alioune Sall et autres bonnes volontés pour collecter des fonds afin d’aider à libérer Taïb Socé, en est une illustration. Après avoir accompli à merveille une action de charité, des malintentionnés, parlant sur un site internet de place, auraient essayé de ternir l’image de Youssou Ndour.



Ainsi, ce détracteur des temps modernes, souvent un aigri, accuse l’artiste et homme d’affaires Youssou Ndour de ne pas soutenir Taïb Socé dans cette épreuve. Alors, même s’il n’a pas vu physiquement le patron de prêcheur offrir des chèques devant le petit écran, l’homme devrait chercher à savoir s’il y a une différence entre Birane Ndour et son père. L’acte de Birame qui a remis 5 millions de FCfa à titre de contribution, aurait suffi pour mieux apprécier la générosité de son père.



Alors que Leral avait donné des éléments sur le traitement exclusivement réservé à l’employé du Groupe Futurs Médias dans les liens de la détention. Depuis l’arrestation de Taïb, son salaire est versé en intégralité, en plus de tous ses avantages. Et, il a bénéficié de mouton de Tabaski de la star interplanétaire. Qui fait mieux…Heureusement, Youssou est un génie… Il voit plus loin. Preuve son titre musical, intitulé « Womatt Mbam » veut tout dire, pour qui connaît son contenu.







