VIDEO - Affaire Aliou Sall, Mairie de Kaolack, peine de mort...: Mme Néné Mbodia Niass vide son sac Dans cet entretien exclusif accordé à Leral Tv, Mme Néné Mbodia Niass est largement revenue sur ses premiers pas dans l'arène politique à côté de son père Serigne Mamoune Niass et son militantisme au Rassemblement pour le Peuple (R.P.).

La première Secrétaire élue du Conseil départemental de Kaolack, est d'avis que sur le plan local, le maire Mariama Sarr est en train de réussir beaucoup de choses à Kaolack. Mme Néné Mbodia Niass a par ailleurs donné son avis sur l'affaire Aliou Sall-BBC, le dialogue national et la recrudescence des cas de viols et de meurtres.

