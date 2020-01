VIDEO - Affaire Guy Marius Sagna: Daouda Guèye craque sur le plateau de la SenTv Daouda Guèye est loin de cautionner le maintien en prison de son camarade Guy Marius Sagna. Bien au contraire. Sur le plateau de Sen Show, l’activiste exige la libération de son ami et craque.





«Que Macky Sall sache qu’il ne sera pas en paix, tant qu’il ne libérera pas Guy Marius Sagna. Il sera hué au Sénégal et à l’extérieur du pays. Nous n’accepterons pas, qu’en plus de rendre difficile la vie des Sénégalais, qu’il tente de réduire au silence toutes les voix discordantes. Nous ne l’accepterons jamais», martèle Daouda Guèye, d’une voix « larmoyante » et coléreuse.



Pour rappel, Guy Marius Sagna est le seul activiste à être toujours en prison, parmi ceux qui ont été arrêtés, devant les grilles du Palais de la République. Ces acteurs politiques et de la société civile protestaient contre la hausse du coût de l’électricité

