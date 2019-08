VIDEO - Afrobasket 2019-Cheikh Sarr: « ce que j’ai dit aux joueuses à la mi-temps » Le sélectionneur national du Sénégal, Cheikh Sarr, a dévoilé les clés de la victoire (60-57) de son équipe, ce vendredi soir, contre le Mozambique, en demi-finales de l’Afrobasket féminin 2019.

Rédigé par leral.net le Samedi 17 Août 2019 à 15:15

« A la mi-temps, j’ai dit aux joueuses si on veut gagner, il faut jouer doucement. Il ne faut pas se précipiter sinon on risque de perdre le match. Je pense que ça ne servait à rien de se précipiter. Je leur disais que c’est à la fin qu’on va gagner le match. Les consignes ont été respectées et cela s’est confirmé à la fin du match. Je leur félicite car ce n’était facile. On a eu un début difficile. Je pense qu’il faudra revoir nos débuts. On rate souvent les premières minutes ».

Source Igfm

