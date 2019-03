VIDEO - Aida Diouf, tante de Lala Camara: "Nougnou ko rayé méti nagnou trop...Yalla na yalla..." L' assassinat de la jeune étudiante, Lala Camara en Angleterre a plongé sa famille dans la plus grande tristesse. Dans cette vidéo de Leral Tv, ses deux tantes maternelles et l'une de ses cousines domiciliées à Thiaroye Azur ont fait de témoignages émouvants sur la défunte, partie à la fleur de l'âge dans des circonstances très atroces. Unique fille de sa mère, elle a été retrouvée morte dans son appartement à Manchester.

