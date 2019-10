VIDEO - Aïda Mbodji sur le message de Serigne Mountakha: "le Khalife général a rappelé la différence entre la liberté et le libertinage" Aïda Mbodj a bien apprécié la déclaration du Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, par la voix de son porte-parole, lors de la cérémonie officielle du Magal de Touba, hier vendredi. Le khalife a rappelé la différence entre la liberté et le libertinage, a-t-elle dit.

