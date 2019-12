VIDEO - «Ama peut battre facilement Mod’Lo», Les vérités crues de Malick Thiandoum sur les problèmes de .. Dans l’émissions « Lambi Tey » de Sunugal24, le journaliste sportif de Itv, Malick Thiandoum tente d’analyser les problèmes de l’arène, si l’on sait que depuis l’ouverture de la saison aucune grande affiche n’est ficelée à part Siteu-Papa Sow. Selon Thiandoum, Si l’Etat ne fait rien, la lutte risque de sombrer et les conséquences seront lourdes. Sur l’éventuel combat de Modou Lo Vs Ama Baldé, l’ancien reporter de la senTv pense que seul ce combat peut sauver la saison de lutte. Certes, il a donné favoris à Modou Lo mais souligne en même temps que Ama Baldé peut bel et bien battre le Rock des Parcelles Assainies et n’importe quel lutteur dans l’arène. Vidéo

