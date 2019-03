VIDEO - Amsatou Sow Sidibé: "Le second tour est inévitable et inéluctable" Macky Sall crédité de 46 % des votes, l'opposition croit mordicus qu'un second tour est inévitable. Face à la presse, Amsatou Sow Sidibé et ses camarades, estiment qu'un deuxième tour s'impose entre Macky Sall et Idrissa Seck. Pour cela, ils prennent à témoin l'opinion nationale et internationale car l'heure est grave martèlent-ils.

Rédigé par leral.net le Jeudi 28 Février 2019 à 08:21 | | 0 commentaire(s)|



