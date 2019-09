VIDEO - Anniversaire prolongé: Wally Seck éblouit son épouse, en lui offrant une virée en amoureux à Venise

Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Septembre 2019

Sokhna Aïdara a soufflé une bougie de plus la semaine dernière. Pour cet anniversaire, elle a reçu les plus beaux cadeaux de ses proches, mais celui de son prince charmant, Wally Ballago Seck, bat la concurrence. Le Faramaréne et sa douce moitié se sont offerts une virée en amoureux dans la ville des amoureux à Venise, en Italie, découvre Limametti.com. C’est vraiment le cadeau le plus romantique que tout homme amoureux aimerait offrir à celle qui occupe son cœur.