VIDEO - Arrestation du faux Kocc du site Senep*rno, voici la vidéo ! Un individu qui se faisait passer pour Kocc Barma a été arrêté hier au King Fahd

Rédigé par leral.net le Samedi 26 Janvier 2019 à 08:50 | | 0 commentaire(s)|

"Kocc Barma", l'administrateur de seneporno attire de plus en plus les escrocs de tout genre. Selon nos informations, un individu qui se faisait passer pour lui a été arrêté hier au King Fahd par la Division spéciale de lutte contre la cybercriminalité. Le mise en cause présumé tentait de faire chanter des filles en menaçant de pubiier leurs photos dans seneporno en se faisant passer pour l'administrateur du site. Nous y reviendrons amplement.

