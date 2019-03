VIDEO - Babacar Diop: "Nous allons installer un gouvernement parallèle parce que..." Le Coordonnateur du FDS, n'y est pas allé de main morte en qualifiant la réélection de Macky Sall de crime crapuleux contre la démocratie sénégalaise. Aussi, rejetant totalement les résultats de ce vote, Babacar Diop et ses camarades promettent d'installer un gouvernement parallèle le 02 avril, date d'investiture du Président Macky Sall. De l'avis de Babacar Diop, cette élection était tout sauf des élections, sinon un hold-up savamment orchestré par le Président Sall et sa cour, avec comme maitre d'oeuvre Aly Ngouille Ndiaye, ministre de l'Intérieur.

