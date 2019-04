VIDEO - Babacar Gaye (Pds) : "Macky doit accorder à Wade les mêmes faveurs qu'il offre à Diouf" L'ex-porte-parole du Parti démocratique sénégalais déplore le manque d’égard du président de la République à l’endroit de son ancien mentor et ex-chef de l’Etat, Me Abdoulaye Wade. En, selon plusieurs sources, le fil de la communication entre les deux hommes est coupé depuis longtemps. Toute chose que déplore Babacar Gaye, qui s’indigne de constater que le Président Macky Sall accorde plus de faveurs, à son goût, au deuxième président du Sénégal, Abdou Diouf.

