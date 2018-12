VIDEO - Bijou Ngoné 2Stv : «Si c’était à refaire, Wally Seck serait…»

iGFM – (Dakar) – C’est une femme de forte corpulence qui respire confiance et sérénité. Malgré son physique de Big Size, Bijou Ngoné n’a aucun complexe. Dans cet entretien qu’elle a accordé à Igfm.sn, l’animatrice de la 2Stv, Bijou Ngoné, se dévoile.



Elle parle du rôle qu’elle a joué dans l’affaire Mbathio Ndiaye et révèle comment elle l’a aidée à surmonter la terrible épreuve liée au scandale de ses photos sur le Net. Bijou Ngoné évoque également ses relations avec Wally Seck et celle qu’elle appelle sa «sœur», Kiné Diouf. Ses regrets, ses envies, ses projets, l’animatrice de la "Télé autrement", pose en taille XXL.