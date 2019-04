VIDEO - Bougane Guèye Dany : « pourquoi il faut participer au dialogue national » Le leader du mouvement Gueum Sa Bopp s’est dit prêt à participer au dialogue national lancé par Macky Sall après sa réélection à la Présidentielle du 24 février dernier.

Rédigé par leral.net le Jeudi 4 Avril 2019 à 14:14 | | 0 commentaire(s)|

Réagissant au discours de la nation du chef de l’Etat, le souteneur de Idrissa Seck à la dernière élection présidentielle a indiqué qu’ « on peut douter de la légitimité du Président de la République, mais le fait est que pour les 5 ans à venir c’est Macky Sall qui sera à la tête du pays ». A ce titre, a-t-il déclaré, « je ne suis pas pour la politique de la chaise vide, parce que j’estime que tout ce qui ne se fait avec toi se fait contre toi ».

Et Bougane Guèye de poursuivre, « Macky Sall a fait ce qu’il a voulu du fichier électoral. Il a fait ce qu’il a voulu du processus électoral. Si on ne discute pas avec lui pour essayer de voir comment on peut changer les choses, on aura les mêmes résultats aux prochaines échéances électorales, notamment les locales ». Affirmant avoir adressé un courrier à Malick Gackou dans ce sens, Bougane Guèye, a soutenu qu’une grâce, voire une amnistie en faveur d’un leader comme Khalifa Sall passera également par ce dialogue.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos