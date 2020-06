VIDEO - Bradage du littoral: Tout ce que vous ignorez sur les plans juridique, géologique, environnemental… Le bradage du littoral continue d’alimenter les débats. Invités dans l’émission "Com politique", Landing Biaye, géologue, chercheur environnementaliste et Dame Sall, juriste et chargé d’enseignement en droit public et relations internationales, ont fait des révélations sur cette question, que peut-être beaucoup d’entre nous ignoraient. Ce, sur le plan juridique et environnemental. Le premier nommé est revenu sur la définition du littoral, comment il est constitué. Non sans rebondir sur les conséquences sociologiques, géologiques que cela peut causer.

Le deuxième a expliqué ce que dit la loi sur le littoral et estime que ces lois sont « inadaptées », les autorisations de construire, il n’a pas manqué de les évoquer aussi…



