VIDEO - Brûlée depuis 2 ans et 4 mois: Aissa Fall appelle au secours Elle n’a que 40 ans. Depuis plus de deux années, Aissa Fall souffre le martyre avec peu de moyens pour s’en sortir. Néanmoins, elle garde toujours l’espoir d’un miracle. Fatiguée, le visage livide, couchée sur le ventre dans un lit d’hôpital, elle nous reçoit avec un sourire plein d’espoir.

Dimanche 1 Décembre 2019

Cette position inconfortable est la seule qu’elle peut adopter depuis plus de deux ans. La raison de son calvaire, une grave brûlure au 2e degré. Une brûlure qui s’est étendue sur environ 30% de sa surface corporelle. Le feu ayant atteint la face postérieure du thorax, la face postérieure de la cuisse droite…Cette brûlure lui aura valu deux opérations qui se sont soldées par un échec et plusieurs hospitalisations.

Orpheline de père depuis toute petite, Aissa Fall n’a pas de frère capable de la soutenir. Il n’y a que sa mère, une dame qui aura vendu bijoux, terrain et tout ce qu’elle avait pour que son enfant recouvre la santé. A court de moyens, elles sont snobées par les hôpitaux jusqu’à l’arrivée de quelques bonnes volontés mises au courant de la situation via les réseaux sociaux. Ecoutez le cri du cœur de la brave Aissa Fall.

