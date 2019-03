VIDEO - Bruno Le Maire : "Le Sénégal est l'exemple de l'Afrique qui réussit..." Le ministre de l'Economie et des Finances de la France a lancé ce matin à Dakar, le programme "Choose Africa". Selon, Bruno Le Maire, cette initiative phare de l'Agence française de développement, d'un coût de plus 1600 milliards FCFA, va permettre à toutes les Petites et moyennes entreprises et start-up africaines de se développer beaucoup plus rapidement. Par ailleurs, l'argentier de l'Etat français a salué le développement économique du Sénégal, depuis l'accession de Macky Sall à la magistrature suprême.

