VIDEO - Can 2019: El Hadji Diouf n'a pas de préférence pour l'adversaire du Sénégal en demi-finale El Hadji Diouf a réagi après la victoire du Sénégal contre le Bénin (1-0), mercredi, et se projette désormais sur les demi-finales. l'ancien ballon d'or africain n'a pas de préférence pour le futur adversaire des "Lions", dimanche, qui sera connu à l'issue du match Madagascar-Tunisie.

Rédigé par leral.net le Jeudi 11 Juillet 2019 à 17:48 | | 0 commentaire(s)|



