VIDEO - Célébration annuelle des 2 «Rakkats» de Serigne Touba à Koungheul

A l'instar des mourides du Sénégal et de la diaspora, les talibés de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul de Koungheul préparent le Magal du 5 septembre, commémorent le souvenir de la prière historique des 2 «Rakkats» du Fondateur du Mourdisme. Cette annèe, le Dahira Mawdihal Frikraty, pour les besoins du 18 ème Édition de la commémoration des «2 Rakkats», apparement à fixer, à l'unanimité, leur dévolu sur Mame Abdoul Aziz SY DABAKH comme parrain et sous patronage du Koungheulois Samba Aly BA directeur Cabinet du président du HCTT.



C'était le 05 septembre 1895, Louis Léon César Faidherbe, directeur général de l'Afrique occidentale française (Aof). Cet acte, un véritable symbole de courage, d'abnégation mais aussi de sublime adoration à Allah, l'Unique, au Maître de l'Univers est, aujourd'hui, cité comme étant faite par les hagiographes du Mourdisme. Devant celui que l'on collait le sobriquet de «Borom Ndaar», Cheikhoul a glorifié l'Eternel, le Sempiternel Maître de la terre et des cieux et, tout ce qu'ils veulent.



Le Seul digne de Gloire! Ce qui lui a été valorisé d'être au Gabon avec tous les sévices et autres embûches qui jalonnent son itinéraire. Mais comme disait l'autre: «Le souffle de la gloire». Rentré triomphalement au bercail le 11 novembre 1902, Serigne Touba a vu son pouvoir monter d'un cran, ses daaras élargis. Nous nous abstenons (pour l'instant) de revenir sur les péripéties de son second exil en Mauritanie en 1903, sa résidence de surveillance à Thiéyène Djollof en 1905 (ancien Cercle de Louga), sa résidence surveillée à Diourbel en 1912.



Serigne Touba avait, de toute évidence, accompli un acte d'un rare bravoure. Muni de la seule Parole de Dieu, le Saint Coran comme seule arme, il est dit l'Unicité de Dieu. Le contexte (animisme, ceddos), la prière (2 Rakkats), la durée de la prière (plus de 30 minutes) et la présence des ennemis jurés de l'Islam Pour que la religion musulmane soit sauvée



Et depuis les années 70, ce Magal des «2 Rakkats» de Ndaar (Saint-Louis) s'est taillé une place de choix dans l'agenda des événements des mourides. Aujourd'hui, les talibés mourides de l'ex-capitale sénégalaise n'ont plus le monopole de la célébration de ce Magal. Koungheul entre dans la danse et ce, depuis le début de ce siècle.



Cette année, les mourides du Bambouck, sont nécessaires pour la 18 ème édition de la commémoration des «2 Rakkats» se déroulent à l'unanimité, leur dévolu sur Mame Abdoul Aziz SY DABAKH comme parrain et sous le patronage du Koungheulois Samba Aly BA .



Selon Mass Ndiaye, l'un des «Diawrin» du Dahira, organisateur de cette manifestation bénie du Khalife, général des Mourides Cheikh Mountakha Mbacké, «Samba Aly BA est un homme toujours dévoué aux populations de Koungheul sans aucune coloration ethnique, religieuse, religieuse, politique. Il est vraiment en train d'assister à la politique sociale. C'est ce qui justifie le choix unanime porté sur sa personne pour le massacre du Magal des 2 «Rakkats» de cette année ».



Fils de El Hadj Malick Sy, pionnier du sida au Sénégal, et de Sokhna Safiyatou Niang, Abdou Aziz Sy Dabakh («il est généreux» en wolof) doit sa grande générosité à son ouverture de commémoration des deux (2) Rakkas du vénéré Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul qui aura lieu le 05 septembre 2019 à Koungheul.



Voici le programme du Maggal des deux rakkas de Serigne Touba à Koungheul



Dimanche 01 septembre: Set au marché central de Koungheul



Mercredi 4 septembre. : Don de Sang à la mosquée des Mourides de Koungheul à partir de 8heures



Mercredi 4 septembre. Marche des Baye Fall à partir de 16 heures



Jeudi 5 septembre. : Journée de la grande prière ...