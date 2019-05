VIDEO - Cheikh Béthio Thioune condamné: Son fils aîné, Serigne Saliou Thioune récuse la décision du tribunal et accuse

Rédigé par leral.net le Lundi 6 Mai 2019 à 18:56 | | 0 commentaire(s)|

Le tribunal de Grande instance de Mbour a condamné aujourd’hui, Cheikh Béthio Thioune à 10 ans de travaux forcés. Quelques heures seulement après la sentence,



Mais le fils aîné de Cheikh Béthio, Serigne Saliou Thioune récuse la décision du tribunal. Tenant le gouvernement comme responsable de tout ce qui pourra arriver à son père. Ainsi, il considère que ce procès est une cabale contre son père. En plus de cela, les droits de son père n’ont pas été respectés.











Leral

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos