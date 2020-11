VIDEO/ Cheikh Issa Sall, Dg AMDEM : « Les candidats à l’émigration clandestine doivent prendre conscience des risques et rester développer des projets » Cheikh Issa Sall, Dg Agence de Développement Municipal (ADM) et Président du mouvement Agir avec Macky pour le développement de Mbour (AMDEM) reconnaît que l'émigration clandestine qui est un phénomène d’actualités, a plusieurs causes. Certains candidats sont souvent attirés par de multiples facteurs. Donc, il ne peut pas y avoir une seule et unique solution. D’après lui, les jeunes doivent prendre conscience des risques pour choisir de rester développer des projets au Sénégal. Suivant cette option, Cheikh Issa Sall exhorte à des séances de sensibilisation pour aider à une meilleure compréhension. Le leader du mouvement "Amdem" est un cadre qui réunit des fils de Mbour pour contribuer au développement local. Ainsi, cette entité a construit des écoles, offert des cours particuliers... Son mouvement, dit-il, a offert des financements, formé des femmes dans la transformation des produits etc. Sous ce registre, Cheikh Issa Sall apprécie le choix du Président Sall, concernant l’élargissement du pouvoir avec l’intégration de l’opposition dans la gestion des affaires publiques.

Rédigé par leral.net le Mardi 17 Novembre 2020 à 20:53 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos