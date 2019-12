VIDEO - Co-Samb(Wiri Wiri) : «Je n’aime pas le comportement de Betty… »

Premièrement, la femme de Sanex dans la série Wiri Wiri est revenue sur ses rôles, mais surtout sa manière de les incarner. Elle n’a pas manqué de féliciter le producteur, Jojo, pour sa compréhension et sa disponibilité.



Agression



Ndeye Binta Samb est revenue aussi sur le rôle qui l’a le plus marquée. Elle a expliqué qu’après sa diffusion, elle a été attaquée le lendemain par une autre femme.



Le rôle de Betty



Et pour terminer, l’actrice a aussi déploré la manière dont les jeunes pratiquent aujourd’hui le théâtre (séries télévisées) avec des images obscènes. Elle a soutenu également qu’elle n’aime pas Betty de la série Pod et Marichou qui a semé la zizanie dans la maison de Pod.