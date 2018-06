VIDEO - Coach Aliou Cissé : "Les critiques me font mal…" Aliou Cissé s'est confié comme rarement sur le site medi1tv. Le sélectionneur des "Lions" a avoué son ressenti face aux critiques dont il est souvent victime. "Pour revenir aux critiques, bien sûr ça me fait mal (il se répète) et surtout quand ces critiques sont injustes et disproportionnées, mais c'est le métier qui est comme ça", a-t-il déclaré. Regardez la vidéo.





Rédigé par leral.net le Mardi 12 Juin 2018 à 08:54 | | 1 commentaire(s)|



