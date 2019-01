VIDEO - Combat Modou Lô-Balla Gaye 2: après la tension, le fair-play

IGFM-(Dakar) Après une énorme tension notée avant et pendant leur combat du 13 janvier dernier, Balla Gaye 2 et Modou Lô ont chacun affiché un autre visage, mardi soir, lors de leur ultime face à face. Sur le plateau de la TFM, les deux lutteurs se sont comportés en sportifs, montrant une maturité malgré leur rivalité qui date de 2010, année de leur premier affrontement.



« Modou est un grand champion qui a beaucoup fait dans l’arène. Il a été brave et j’ai qu’il s’est très bien préparé pour ce combat. Je sais que ce qu’il a fait sur ce combat, il ne l’a jamais fait. Il a une préparation particulière, tout comme moi. Donc, il n’a pas démérité car il n’a jamais reculé durant le combat. J’ai été meilleur et Dieu m’a donné la victoire. Je lui souhaite bon courage et bonne chance pour son prochain combat », a soutenu le double vainqueur, Balla Gaye 2.



De son côté, Modou Lô a lui aussi reconnu le talent de son bourreau. « Balla n’est pas mal. Il a été bon car c’est un grand lutteur. Il l’a prouvé. Sa victoire est méritée car Dieu l’a voulu ainsi. Je lui souhaite une bonne continuation. Que ce succès lui porte bonheur », a affirmé le Roc des Parcelles Assainies.



Ces propos prouvent une nouvelle fois que le sport est une passion, une fête et que le fair-play finit toujours par prendre le dessus.













IGFM







Mamadou Salif GUEYE

