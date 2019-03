VIDEO - Conférence des avocats de Macky Sall: Me Ousmane Seye descend Idrissa Seck (Vidéo) Le pôle des avocats du candidat Macky Sall a fait face aux journalistes, ce vendredi. Une occasion pour Me Oumane Sèye et ses pairs, de descendre en flammes Idrissa Seck.

Rédigé par leral.net le Samedi 2 Mars 2019 à 10:36



