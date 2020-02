VIDEO - Couple entre aveugle et albinos: L'amour au-delà du handicap

''Le coeur a ses raisons que la raison ignore'', disait Blaise Pascal. Une affirmation confirmée par Mame Diarra Diallo, albinos, 27 ans et son mari Pape Samba Ba, aveugle. Mama Diarra est chroniqueuse à la DTV. Lui et son chevalier se sont dit "oui" pour le meilleur et pour le pire depuis trois ans. Au-delà de leur handicap et des préjugés (regard pesant de la société), ils filent le parfait amour. Pour ce 14 février 2020, Seneweb est allé à leur rencontre. Regardez comment ils vivent leur amour !