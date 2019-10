VIDEO- Crash évité de justesse d'un avion d'Ethiopian Airlines en provenance de l'AIBD : Témoignage exclusif d'un passager

Crash de l'avion de la Compagnie Ethipienne Airlines évité de justesse. Les explications données précisent que le moteur droit de l'avion a connu des défaillances au décollage à l'aéroport. Le Pilote a dû faire demi-tour pour atterrir d'urgence. Les passagers et l'équipage ont été évacués saints et saufs. Témoignage d'un passager qui a vécu la terreur et qui croyait vivre les derniers moments de sa vie.