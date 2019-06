VIDEO: Débarquement d'un Sénégalais : AIR ALGÉRIE se prononce

La compagnie Air Algérie, ce jeudi, a donné sa version relative au débarquement d’un passager sénégalais d’un vol Milan-Dakar, lors d’une escale à Alger, lundi dernier.



La compagnie a d’emblée présenté ses excuses « des désagréments causés aux autres passagers », et affirme, dans un communiqué publié sur sa page Facebook, que « cet incident reste un cas isolé ».



« Le steward voulant aider un couple de passagers à ranger leurs bagages dans le compartiment dédié à cet effet. M. Ndiaye a refusé que les bagages de ces deux passagers soient mis dans le même compartiment que ses bagages à lui », rapporte algerie-eco.com, citant le communiqué.



Poursuivant, le communiqué note que « le Steward voulant raisonner M. Lamine Ndiaye, ce dernier a commencé à vociférer et à violenter le steward physiquement. Compte tenu du comportement hystérique et agressif du passager, l’équipage n’avait d’autre choix que de le débarquer. M. (L N), ayant refusé de débarquer de l’avion, il a été fait appel à la police de l’air pour le contraindre à descendre ».



