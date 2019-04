VIDEO - Départ de Billy, sa complicité avec Marichou, Eva, Betty, son succès...: Pod dit tout

Rédigé par leral.net le Mercredi 10 Avril 2019 à 15:41 | | 0 commentaire(s)|

De son vrai nom Pa Oumar Diop, Pod de la célèbre série "Pod et Marichou" a fait face à l'équipe de Leral Tv. L'acteur qui est au sommet de son art, est revenu sur son intégration dans la maison de production Marodi, sa relation avec les autres acteurs du téléfilm, notamment Marichou, Eva, Betty, Momo. Il a aussi révélé les raisons du départ de Billy, désigné meilleur acteur de l'année 2018 aux Leral Awards. Découvrez l'intégralité de l'entretien pour mieux connaître celui qui est également le Directeur artistique de Marodi et qui se dévoile pour votre plaisir, un pan de sa vie privée avec les témoignages émouvants de sa femme et de sa mère.