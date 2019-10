VIDEO - Député Seydina Fall ‘’Bougazelli’’ : « Macky Sall va briguer un 3e mandat Le député et responsable politique APR à Guédiawaye n’a pas fui le débat sur un éventuel troisième mandat du Président Macky Sall. Dans un entretien accordé à nos confrères de Senego, il affirme que « la loi permet au Président Macky Sall de briguer un 3e mandat et donc il va le briguer ». Il enfonce le clou, affirmant que le l’actuel chef de l’Etat est le seul candidat de l’Apr pour 2024.

