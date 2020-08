VIDEO - Désengorgement de certains quartiers de Dakar: Oumar Bâ, Directeur du Cadre de vie et de l’Hygiène publique, en pleine action Dans le cadre du plan de résilience économique annoncé par le Président Macky Sall, le, désengorgement, l’éclairage et la sécurité de certains quartiers de Dakar, sont au cœur de cette initiative de Oumar Bâ, Directeur du Cadre de vie et de l’Hygiène publique. Il s'agit d'une tournée d’inspection et de suivi avec la presse sénégalaise, pour constater de visu les problèmes que vivent certaines populations, en parcourant des heures durant certains quartiers dakarois.

Rédigé par leral.net le Vendredi 14 Août 2020 à 17:05

Parmi ces lieux visités des voies de passage de camions gros porteurs avec 12 de largeur qui ont été grignotées jusqu’à devenir étroites avec ses conséquences insoupçonnées.



Car selon l’éclairage d’Oumar Ba, pour un transport ou transfert de marchandise qui doit durer à peine une trentaine de minutes, des fois il faut plusieurs heures avec les pertes que cela entraine. C’est pourquoi des nettoyages et désencombrements sont entamés.



Le manque d’éclairage, les risques d’agression sont aussi notés, mais plus graves sont les palettes où derrière des litres d’essence sont stockés et exposés dans un lieu non sécurisé, dont un brin d’allumette ou un mégot de cigarette jeté peut amener une catastrophe inénarrable.



Cette opération qui entre dans le cadre du plan de résilience économique COVID-19, selon le Directeur, va durer au minimum trois jours, pour sa réussite de gros moyens ont été mis à disposition.



Un appel a aussi été lancé aux autorités communales pour travailler de concert, car il l’a reconnu, ces travaux auront de durs impacts pour certains, mais rappelant les propos du préfet de Kaolack en pareille situation, il cite : « des fois actions posées par les autorités peuvent avoir des conséquences très dures pour certains, mais pas nuisibles, et seront profitables à tous »





