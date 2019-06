VIDEO - Deux marchands ambulants sénégalais arrêtés pour agression sur des policiers italiens

Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Juin 2019

Deux vendeurs ambulants d’origine sénégalaise ont été arrêtés hier à Rome pour agressions sur des policiers. Les deux hommes âgés de 23 et 26 ans ont été alpagués lors d’une opération de contrôle sur les produits contrefaits dans la zone adjacente de l'amphithéâtre de Flavian, située dans le centre de la ville de Rome, entre l'Esquilin et le Cælius. Nos deux compatriotes ont été conduits à la police de Della Greca, qui les a mis à la disposition de l'autorité judiciaire.



Placés en détention provisoire, ils devront répondre lors d’un procès qui devra se tenir incessamment, des délits de résistance, de violence et de blessures à un agent public.



Connu pour ses positions anti migrations, le ministre de l’Intérieur italien Matteo Salvini a qualifié les deux Sénégalais de « délinquants » à travers un tweet‏, accompagné d’une vidéo montrant les deux hommes se faisant arrêter par la police.



