VIDEO - Dialogue politique : Zeyda Moussoukoro Mbaye invite l'opposition à répondre à l'appel de Macky Sall La présidente du Réseau des femmes leaders entrepreneurs sénégalo-gambiennes, invite l'opposition et toutes les forces vives de la nation, à répondre à l'appel au dialogue lancé par le Chef de l'Etat Macky Sall, suite à la confirmation de sa réélection par le Conseil constitutionnel. Selon Zeyda Moussoukoro Mbaye, pour l'intérêt du pays et une bonne gestion des ressources gazières et pétrolières, il est impératif que tous les acteurs s'assoient autour d'une table. Ainsi, elle a prié pour que le Président Macky Sall accomplisse son quinquennat dans la paix.

