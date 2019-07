VIDEO - Education, autonomisation des femmes, eau..: Le bilan du Comité Jumelage Sakal-Malemort Argentan Président du comité de Jumelage Sakal - Malemort Argentan, créé depuis 2002, Issa Diagne a étalé les mille et une réalisations de ses partenaires sur les plan sanitaire, social, agricole... "Il n' y a pas eu de projet d'Etat à Sakal depuis quelques années. Le maire en parle souvent. Le premier projet d'Etat, c'est l'hôpital de Sakal qui est en train d'être construit. C'est grâce à cette coopération décentralisée, que Sakal a pu régler beaucoup de problèmes. On peut citer l'adduction en eau de 53 villages, la distribution de 40 moulins dans les contrées qui n'en avaient pas, l'octroi de matériels didactiques aux élèves...", a listé entre autres réalisations, l'émigré établi en Europe depuis 1990.

Par ailleurs, M. Diagne a invité tous les fils de Sakal, à venir contribuer au développement de leur localité.

