VIDEO-En plein concert au Brésil, Akon se fait voler une chaîne en or et accuse des Sénégalais Le rappeur Américain d’origine sénégalais, Akon de son vrai nom Alioune Badara Seck a été victime d’un vol en plein concert vendredi 26 octobre dernier à São Paulo (Brésil). Sa chaîne en « or » a été subtilisée alors qu’il haranguait la foule. Aussi incroyable que cela puisse paraître, le vol a été commis par des sénégalais établis au Brésil, selon ses dires.

Rédigé par leral.net le Lundi 28 Octobre 2019 à 08:02 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos