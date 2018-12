VIDEO - Eva montre ses talents de danseuse après son mariage avec Pi

Samedi 15 Décembre 2018 à 13:30

La messe est dite, Eva et Pi sont officiellement mari et femme devant Dieu et les hommes. L’actrice et l’animateur ont célébré leur mariage civil ce vendredi après-midi en présence de familles et amis proches. Ils se sont unis à la mairie de Dakar et Sunubuzz vous a fait vivre l’évènement dans les moindres détails. La rédaction de Sunubuzz souhaite le meilleur aux deux tourtereaux.