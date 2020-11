VIDEO - Fadilou Keita descend Mansour Faye et minimise le CV du beau frère du Président Macky Sall L'invité de la rédaction de Leral TV, a reçu ce Samedi, Monsieur Fadilou Kébé, membre des cadres de PASTEF. Occasion saisie par le responsable politique de PASTEF pour dénoncer le manque de respect que fait montre Le Ministre Mansour Faye, et par ailleurs bon frère du Président Macky Sall. Comparé son CV aux autres personnages de l'APR, vous comprendrez que les postes qu'il occupe ne son le fruit que de ses liens familiales avec Le Président Macky Sall, dixit Monsieur Keita. Selon toujours le cadre de PASTEF, tous les problèmes d'eau que les sénégalais rencontrent, sont la conséquence directe d'une mauvaise gestion de Mansour Faye qui a signé avec SEN'EAU qui, dit-il, ne parvient pas à faire mieux que la SDE... Regardez !

Rédigé par leral.net le Dimanche 22 Novembre 2020 à 11:53



