VIDEO - Goudomp: un kankourang prend feu et meurt Un «kankourang» a mystérieusement pris feu dans le village de Sidiff, jeudi dernier, dans le Balantacounda, près de la frontière Bissau-guinéenne, dans cette localité du département de Goudomp, selon seneweb. Les faits se sont produits lors des festivités marquant le retour des enfants du bois sacré.

Rédigé par leral.net le Samedi 4 Mai 2019 à 14:34 | | 0 commentaire(s)|

Les flammes ont atteint le masque "sacré" et l’homme a rendu l’âme avant même d’être évacué à l’hôpital, ajoute la même source. A Goudomp, où un tel cas ne s’est jamais produit, on parle de défis entre détenteurs de pouvoirs mystiques.

