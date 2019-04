VIDEO - Grâce pour Khalifa Sall: La réponse de Me El hadj Diouf, qui vilipende l'opposition Rédigé par leral.net le Mardi 2 Avril 2019 à 19:51 | | 0 commentaire(s)| Me El hadj Diouf est de tout coeur pour que la grâce soit accordée à l'ancien Maire de Dakar Khalifa Sall. Selon l'avocat du peuple, seul le président a cette prérogative et il peut la lui accorder. Sur l'appel au dialogue, il tire à boulets rouges sur l'opposition qui selon lui, ne s'est pas remise de sa défaite. En conclusion, l'avocat estime que le réveil risque d'être brutal pour certain d'entres eux.



