VIDEO - Grand Entretien / Amadou Diop, écrivain-politique: « L’Etat doit montrer les réalités du mythe européen »

Seulement, son choix n’est pas partagé par certains sénégalais, bénéficiaires de bourses d'études qui préfèrent rester en Occident pour un mieux-être. D'après l’auteur de l’Appât du pain, son engagement en politique est venu du constat que sa localité de naissance n'a connu aucun changement depuis belle lurette.



Puisque, regrette-t-il, les politiciens prônent des méthodes archaïques et refusent de dire la vérité aux concitoyens. Ainsi, il a choisi de collaborer avec la jeunesse de sa Commune pour changer la donne.



Militant de la vérité, Amadou Diop veut que les politiciens arrêtent de tromper l'opinion et les populations qui souffrent d'une non prise en compte de leurs préoccupations. Il a insisté sur la communication pour dissuader les jeunes candidats volontaires à l’émigration clandestine. L’Etat, estime-t-il, doit montrer les réalités du mythe européen qui fait rêver.