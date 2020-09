VIDEO Grand Entretien/ Karim Xrum Xax: "Macky est un prefet de la France"

Rédigé par leral.net le Mercredi 9 Septembre 2020 à 18:48 | | 0 commentaire(s)|

L'activiste, Abdou Karim Guèye, dit Karim Xrum Xax, invité de Grand Entretien de Leral TV n’a pas été très clément avec le Chef de l’Exécutif Sénégalais, Macky Sall. Le rappeur considère que Macky Sall a pris gout au pouvoir et c’est quelqu’un qui n'a jamais dit la vérité à ses administrés.



Ainsi, il precise qu’en vérité, Macky Sall est un préfet de la France au Sénégal. A chaque fois qu’il est nécessaire de prendre une decision, il prend les attaches de ce pays occidentale, consulte son chef, avant de poser un acte.



La France, reconnaît-il, a plus de 250 entreprises au Sénégal qui reste un département francais. Suivant son constat, Abdou Karim Guèye est d'avis que la France n'a rien dans ses terres. C’est l’économie tirée des pays colonisés qui lui fait vivre et avoir un poids réprésentatif en occident. Et, c’est pourquoi, elle a une main-mise sur l'économie des pays africains.



Macky Sall, insiste-t-il, va postuler pour un 3e mandat et il l'aura.



