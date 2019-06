VIDEO - Grave accident aux Almadies: Un conducteur ivre tue 3 personnes et blesse 2 autres Un accident d’une rare violence s’est produit ce samedi, aux environs de 3 heures du matin à la Corniche des Almadies. Un véhicule conduit par un homme ivre, a tué trois personnes et blessé deux autres. Selon les images du site igfm, le véhicule a heurté le bâtiment en construction où se trouvaient les victimes, toutes de nationalité guinéenne.

Rédigé par leral.net le Samedi 8 Juin 2019 à 12:17 | | 0 commentaire(s)|



