VIDEO - Grosse accusation du député Abdou Mbacké: 3 ministres et 3 chefs religieux ont détourné 14 milliards déstinés à la construction d’un hôpital à Touba Grosse révélation à propos de 14 milliards FCfa débloqués par l'État pour la construction d'un troisième hôpital prévu à Touba. Selon le député Abdou Mbacké, 3 ministres et 3 marabouts ont détourné cet argent. "Chacun d'eux aurait empoché 2 milliards et personne ne dit rien. Cette affaire doit être tirée au clair, parce que l'État du Sénégal veut résilier le contrat pour en créer un autre avec 46 milliards", a-t-il révélé, selon "Les Échos".

