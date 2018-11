VIDEO - Guet-Ndar : Une dizaine de maisons effondrées et des tombes emportées par la mer en furie Guet Ndar a subi, dans la nuit de dimanche à lundi dernier, les assauts de vagues géantes venant se briser sur les habitations et causant d'importants dégâts. Une dizaine de maisons se sont effondrées occasionnant trois blessés, renseigne Le Quotidien. Les victimes : un vieillard de 75 ans et ses deux petites filles âgées de 15 et 11 ans. L'une des filles est en réanimation. Elle souffrirait d'un traumatisme crânien. Plusieurs maisons et salles de classes se sont inondées. Les eaux ont également envahi les cimetières, détruisant certaines tombes. D'après "L'AS", il s'agit des cimetières de Thiame et de Thiack Ndiaye.

